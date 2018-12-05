МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ОПЕК вновь решает задачи сокращения нефтедобычи. В среду в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета организации, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

Действующий договор об ограничении добычи заканчивается в конце 2018 года. Он предполагает сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходится на Россию. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти в рамках сделки. Ее условия, однако, должны обновиться.

ЧЕМ МЕНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, вероятнее всего, объем ограничений на этот раз будет меньше, чем два года назад. "Наиболее вероятным решением будет достижение договоренности о сокращении на 1 млн баррелей в сутки всеми странами ОПЕК+ без исключений, Иран не считается", — рассуждает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По срокам – вероятнее всего, будут ограничиваться концом первого квартала 2019 года. с возможным пересмотром решения по истечении срока.

Короткие сроки и сравнительно низкие объемы ограничения диктует сложившаяся на рынке неопределенность, согласен старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Перед участниками совещания стоит непростая задача оценить баланс рынка на ближайшее полугодие, и, к сожалению, сделать это получится лишь приблизительно", — уверен он. Иран вообще плохо прогнозируется из-за американских санкций и временных исключений из них для ряда импортеров. Даже экспорт этой страны оценить сложно.

Получается, что с одной стороны нужно снижать предложение, чтобы поднять цены, с другой важно не перестараться, чтобы к середине следующего года, когда закончатся исключения для иранских импортеров, не столкнуться с дефицитом. "Поэтому в итоге объем сокращений составит 1,3-1,4 млн баррелей в сутки. Больше 1,5 млн не будет, иначе велик риск дефицита", — прогнозирует эксперт.

РОССИЙСКАЯ ЛЕПТА

Для России обсуждалось сокращение добычи на 150 тысяч баррелей в сутки. Однако, как стало известно в среду, организация хочет убедить Россию сократить добычу на те же 300 тысяч баррелей в сутки, что и раньше.

Россия остановится на 150, максимум 200 тысячах баррелей в сутки, но это будет не менее серьезное ограничение, чем 300 тысяч два года назад, полагает Кокин. Сейчас мы находимся на пике добычи, в том числе, за счет новых проектов, особенно "Роснефти", и на фоне выхода на траекторию роста сокращать – значит обрезать этот рост. Однако для того, чтобы показать, что мы готовы к диалогу и может пожертвовать своими интересами ради общего дела такое решение будет принято, считает он.

По мнению Лукичевой, Россия вряд ли сократит добычу более чем на 100-150 тысяч баррелей в сутки – в ноябре уже наблюдалось сокращение. Принятие решения будет основано на текущей политической ситуации в мире и на состоянии баланса рынка нефти.

ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ

Будут обсуждаться и исключения из соглашения. Особый подход, вероятно, применят к Ливии и Нигерии, собирающимся присоединиться к соглашению. Отдельно обсуждаются ситуация в Иране и в Венесуэле, проходящей период экономической и политической нестабильности.

По мнению Кокина, Ливию и Нигерию ограничат разумными цифрами, например, позволят им добывать 1,3 и 1,8 млн баррелей нефти в сутки соответственно. Для Ливии это может сыграть серьезную роль ближе к концу будущего года. Сейчас они выходят на добычу 1,2 млн баррелей в сутки, в перспективе планируют 1,6 млн баррелей. Страна растет достаточно успешно, и все основания ожидать выполнения этих прогнозов есть.

Что касается Нигерии, то для нее ограничения вряд ли окажутся существенными. Потенциал этой страны высок, однако из-за нестабильности в этой стране он постоянно ограничивается форс-мажорными факторами.

Венесуэла, в свою очередь, не оправдала самые негативные прогнозы, и ее суточная добыча не упала ниже 1 млн баррелей в сутки. Сейчас она находится в районе 1,2 млн баррелей, что тоже достаточно низко. Однако на фоне экономических и политических проблем ждать, что она быстро превысит эту отметку, было бы странно.

При этом эксперты ожидают, что участники ОПЕК заключат долгосрочные договоренности о регулировании рынка нефти, который в эпоху определенности нуждается в неких ориентирах. "Если об этом ничего не будет ничего сказано, то это будет плохим знаком", — считает представитель "Открытие Брокер".

Кокин также считает, что должны быть заключены некие соглашения по меньшей мере на год, но условия в них будут прописаны в очень обтекаемых формулировках. На базе этого соглашения представители ОПЕК+ ежеквартально будут проводить ревизию рынка и заново договариваться о масштабах ограничений для каждой конкретной страны.