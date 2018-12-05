МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям на заседании 4 декабря не согласовала покупку американской нефтесервисной компанией Schlumberger доли в российской Eurasia Drilling Company (EDC), еще предстоит уточнить перечень технологий для в РФ, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, уточнив, что конечное решение все таки может быть принято до конца года.

"Нет, потому что идет согласование, потому что появились новые требования к ним, которые мы с ними обсуждаем…. Они сами предложили, но теперь потребовала комиссия, чтобы если уж такое предложение приятное для России сделано, то конкретизировать все", — сказал Артемьев.

Глава ФАС уточнил, что ожидает согласования сделки до конца этого года.

"Ну мы где-то близко уже,… я думаю, этот год", — сказал он.

Правительственная комиссия РФ по иностранным инвестициям на заседании 28 апреля 2018 года предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в Eurasia Drilling Company в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям, на которых сделка будет одобрена. Предполагалось, что окончательное решение по сделке будет принято на следующем заседании.

Позднее, в октябре, правкомиссия изучила вариант покупки Schlumberger до 49% в EDC, но также не пришла к окончательным выводам. Представители ФАС также заявляли, что американская компания сама предложила передать часть своих технологий России как шаг к одобрению сделки. Глава совета директоров EDC Александр Шохин в конце ноября заявил, что допускает отмену сделки, если российские власти не определятся с решением до конца года.

EDC — крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.