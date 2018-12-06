ВЕНА, 6 дек —ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, но до сих пор обсуждает разные варианты сокращения.

"Думаю, в целом Россия уже заявила ранее публично в лице президента, что согласна на сокращение добычи. Вопрос только в том, на сколько, когда, как, по компаниям все будет распределяться, внутренние вещи. Они все еще обсуждают различные варианты", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласилась ли Россия сокращать добычу нефти в рамках венского соглашения.

На этой неделе источники РИА Новости сообщили, что ОПЕК хочет убедить Россию сократить добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. Между тем агентство Блумберг в понедельник сообщало, также со ссылкой на источники, что Россия согласна сократить добычу максимум на 150 тысяч баррелей в сутки.

В Вене в среду прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг этот вопрос предстоит обсудить конференции ОПЕК, а в пятницу — всем странам ОПЕК+.