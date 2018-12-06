ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи уверен в продолжении работы ОПЕК+ по достижению баланса спроса и предложения на рынке нефти в 2019 году и последующие годы, сообщил он на заседании министров стран-членов ОПЕК в Вене.

"Нет сомнений, что соглашение ОПЕК+ достигло успеха, привнесла оптимистичные настроения на рынок нефти и уверенность в развитии индустрии", — сказал аль-Мазруи.

"Однако, я думаю, все мы понимаем, что наша работа не закончена. В 2019 году мы видим новые вызовы, в том числе, потенциальное замедление спроса (на нефть — ред.) и более высокое предложение нефти странами, не входящими в ОПЕК", — отметил он.

"Несмотря на эти вызовы, я уверен, что все страны-члены ОПЕК и не ОПЕК продолжат совместную работу по достижению баланса на рынке", — сказал аль-Мазруи.

"Мы достигли балансировки спроса и предложения на рынке в 2018 году. Мы надеемся, что будем работать вместе по достижению баланса на рынке в 2019 году и в последующие годы. Но это нелегко, это потребует от нас работы в будущем", — уточнил он.