ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. ОПЕК ещё будет консультироваться с технической группой для определения возможных параметров сокращения добычи нефти, сказал журналистам министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

"Мы по-прежнему спрашиваем техническую группу о проведении большей работы. Они сообщат нам. Я не могу вам вам разброс, потому что мы спрашиваем о разбросе опций", — сказал он, подчеркнув, что всегда настроен оптимистично.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос будет обсуждать конференция ОПЕК, а затем, 7 декабря, все страны ОПЕК+ обсудят этот вопрос.