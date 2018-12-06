ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия ожидает, что ее добыча нефти в декабре снизится до 10,7-10,8 миллиона баррелей в сутки с ноябрьского уровня в 11,1 миллиона баррелей в сутки, заявил министр энергетики королевства Халид аль-Фалих.

По его словам, экспорт нефти Саудовской Аравии в ноябре был очень большим и составил 8,3 миллиона баррелей в сутки, при этом добыча нефти в королевстве была на уровне 11,1 миллиона баррелей в сутки, а в целом предложение (с учетом запасов) — 11,3 миллиона баррелей в сутки. "И мы все еще имеем возможность увеличить добычу еще больше", — отметил министр.

Однако в декабре он ожидает сокращения этих показателей. "Декабрьский уровень добычи будет точно меньше ноябрьского, возможно 10,7-10,8 миллиона баррелей в сутки", — сообщил аль-Фалих.

"Экспорт будет гораздо ниже 8 миллионов баррелей в сутки, возможно 7,7 миллиона баррелей в сутки. А январский уровень будет зависеть от нашего решения сегодня", — добавил саудовский министр.