ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускает, что соглашение по добыче ОПЕК+ может быть не достигнуто на встречах в Вене на этой неделе, однако альянс готов работать с любыми последствиями для рынка нефти.

"Все варианты (исхода встреч — ред.) возможны", — ответил аль-Фалих на вопрос, допускает ли он, что соглашение по добыче нефти в 2019 году ОПЕК+ может быть не достигнуто.

Однако на вопрос журналистов перед заседанием ОПЕК о том, могут ли цены на нефть упасть еще ниже, если соглашения в итоге не будет, он ответил: "Мы готовы работать с любыми последствиями, как при достижении сделки, так и без нее".