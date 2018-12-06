ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти ОПЕК+ должно быть значительным, но не слишком большим, один миллион баррелей в сутки будет адекватным объемом, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"У нас были предложения взять месяц с наивысшим уровнем добычи, выбирая из сентября и октября, но это все детали. Я думаю, главный принцип, на котором мы сосредоточены, заключается в том, что сокращение добычи должно быть значительным, но не слишком большим, равномерно распределенном на все страны", — сказал аль-Фалих, выступая перед заседанием стран-членов ОПЕК.

"Думаю, одного миллиона баррелей в сутки было бы достаточно", — добавил он.

Министр пояснил, что при этом надо понимать и учитывать, что в ряде стран наблюдается естественное сокращение добычи.