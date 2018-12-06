ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия согласна взять октябрь за базовый месяц сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

"Если бы мы, Саудовская Аравия, были бы эгоистами, то настояли бы на ноябре. Но учитывая данные по ноябрю, которые были крайне высокими, мы согласились взять октябрь (за базовый уровень сокращения добычи — ред.)", — сказал аль-Фалих.

При этом он сообщил, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ в объеме один миллион баррелей в сутки будет адекватным.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос будет обсуждать конференция ОПЕК, а затем, 7 декабря, все страны ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.