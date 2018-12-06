МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ливия надеется на освобождение от обязательств сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) Мустафу Саналлу.

По словам Саналлы, в стране функционирует очень малое количество нефтехранилищ.

"Ливия поддерживает усилия по стабилизации нефтяных рынков, но нет прецедента для сокращения добычи в стране, находящейся в положении Ливии", — говорится в заявлении NOC, которое цитирует агентство.

Ранее в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что, по его мнению, ни для одного участника ОПЕК+ не должно быть исключения из сокращения добычи нефти.

В среду министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи заявил, что Ливия и Нигерия, которые ранее не несли обязательств по сделке ОПЕК+, готовы участвовать в ней, отказавшись от исключений.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.