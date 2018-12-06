БРЮССЕЛЬ, 6 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия предположила возможность роста среднегодовой цены нефти Brent до 92 долларов за баррель в 2030 году, говорится в материалах ЕК.

Еврокомиссия опубликовала прогноз до 2030 года по сельскому хозяйству ЕС.

Среди основных предположений развития ситуации, которые легли в основу этого прогноза, дана и динамика цены нефти.

В материалах к прогнозу говорится: "Макроэкономические предположения включают в себя среднегодовую цену нефти Brent между 80 и 85 долларами за баррель в период между 2022 и 2027 годами, приходящую к 92 долларам за баррель в 2030 году".