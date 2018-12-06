МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цена на нефть в четверг днем сократила темпы снижения до 2,2-2,6% после того, как ранее в ходе торгов упала на 5% после заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сделанных в Вене перед встречей ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.35 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,21% — до 60,22 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,57%, до 51,52 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов падение нефтяных цен кратковременно превышало 5% на заявлениях Халида аль-Фалиха о том, что соглашения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году пока нет, а есть только различные предложения. По словам министра, ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. Он назвал адекватным объемом сокращения 1 миллион баррелей в сутки.

При это ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ может составить 1,3 миллиона баррелей в сутки. Аналитики прогнозируют, что именно такой объем сокращений станет компромиссным вариантом. "Исходя из того, какие мнения высказывают министры… мы полагаем, что они сойдутся на объеме сокращений где-то в диапазоне 1-1,5 миллиона баррелей в день", — сказал агентству Рейтер стратег PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

В четверг в Вене проходит конференция участников ОПЕК, на которой будет обсуждаться, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. В пятницу министры стран-участниц соглашения ОПЕК+ примут окончательное решение по венской сделке.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.