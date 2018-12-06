ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. Представители ОПЕК в четверг согласились ограничить нефтедобычу, но подождут мнения России, чтобы принять окончательное решение по снижению объемов производства в целях поддержки падающих нефтяных цен, сообщает Dow Jones.

Делегаты утверждают, что они рассматривают возможность сокращения добычи на 1 млн баррелей в день, но отсутствие окончательного решения оказывает давление на котировки Brent. Недавно цены на ICE упали примерно на 4%.

Внутри картеля до сих пор сохраняются разногласия в отношении того, стоит ли всем членам в одинаковой мере сокращать добычу, или же основную часть должны взять на себя Саудовская Аравия и другие крупные нефтедобывающие страны. Ливия, Иран и Венесуэла, например, попросили предоставить им исключения из сделки по снижению добычи.

ОПЕК, которая ранее была безусловным лидером нефтяного рынка, столкнулась с различными рыночными и геополитическими факторами, а также внутренними разногласиями, которые снижают ее традиционно высокое влияние на нефтяные цены.

Репутация картеля, который существует уже почти 60 лет, таким образом, поставлена на кон.

Инвесторы задаются вопросом, обладает ли до сих пор ОПЕК, негласным лидером которой является Саудовская Аравия, способностью ребалансировать рынок с избыточным предложением и поддержать котировки, которые после достижения в октябре 4-летних максимумов упали уже более чем на 30%. Даже сигналы, поступившие от Саудовской Аравии и других представителей ОПЕК относительно возможного сокращения нефтедобычи хотя бы на небольшую величину не смогли спровоцировать ралли на рынке, как это случалось раньше.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех ранее в четверг спровоцировал падение цен, сообщив, что картель еще не достиг сделки по сокращению добычи. Он прокомментировал ситуацию еще до начала заседания картеля в четверг.

“Пока что у нас нет соглашения”, — сказал Аль-Фалех. “Мы хотим послушать мнения стран ОПЕК, однако, самое главное – это услышать точку зрения стран, не входящих в картель, на заседании в пятницу”, — добавил он.

Такие комментарии позволяют предположить, что страны примут решение по конкретным объемам сокращения в пятницу, когда к заседанию присоединится Россия и другие крупные нефтедобывающие страны.

ОПЕК, заседания которой проходят два раза в год, при этом продолжает терять долю на мировом рынке в связи с резким увеличение добычи сланцевой нефти в США. В этом году нефтедобыча США превысила аналогичный показатель Саудовской Аравии, изменив расстановку сил на мировом рынке нефти и поставив под вопрос способность ОПЕК диктовать мировые цены.

“ОПЕК, оставаясь важным участником нефтяного рынка, теперь обладает более ограниченной ролью”, — сказал Ричард Маллинсон из Energy Aspects. “Еще два месяца назад ситуация достаточно сильно отличалась от текущей”, — добавил он.

Два месяца назад цены на нефть поднялись к 4-летним максимумам, а котировки Brent находились в районе 85 долларов за баррель. Тогда ОПЕК и ее партнеры, включая Россию, наращивали нефтедобычу после более чем одного года ее сокращения. Ранее сокращения добычи, которые были введены в начале 2017 года, способствовали скачку цен на нефть более чем на 50% и сокращения избыточных запасов.

Однако краткосрочные фундаментальные факторы меняются быстрее, чем успевает реагировать ОПЕК. Ожидавшаяся в связи с санкциями США против Ирана нехватка предложения так и не реализовалась, поскольку администрация Трампа предоставила в начале ноября послабления ведущим покупателям иранской нефти.

Между тем ожидаемое замедление роста мировой экономики довлеет над прогнозами спроса на нефть и заставляет усомниться в правильности июньского решения ОПЕК увеличить добычу.

Еще одним препятствием для ОПЕК стали США, ключевой союзник Саудовской Аравии. Помимо бума американской добычи сланцевой нефти, проблемой для ОПЕК также является постоянная критика со стороны президента Дональда Трампа, который призывает не сокращать добычу и сохранять низкие цены.

“Надеюсь, ОПЕК оставит добычу как есть и не будет ее сокращать. Миру не нужны более высокие нефтяные цены!”, — написал Трамп в твиттере в преддверии заседания ОПЕК.

Предыдущие президенты США также оказывали давление на нефтяную политику Саудовской Аравии и ОПЕК, однако “вмешательство Трампа особенно явное”, сказал Робин Миллз из Qamar Energy. “Раньше не было такого взаимовыгодного обмена как сейчас”, — сказал Миллз о решении Трампа оказать Саудовской Аравии стратегическую поддержку в обмен на низкие цены на нефть.

Маллинсон из Energy Aspects отметил, что “самое большое препятствие для ОПЕК исходит от отношений между США и Саудовской Аравией” на фоне убийства саудовского диссидента и журналиста Джамала Хашогги. Спецслужбы США пришли к выводу, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заказал это убийство, однако Трамп не обратил внимания на эти обвинения и пообещал оставаться “надежным партнером” Саудовской Аравии.

Кронпринц “хочет защиты со стороны Белого дома, а это сильно усложняет ситуацию для Саудовской Аравии и ОПЕК в целом в преддверии заседания”, так как саудиты ощущают необходимость задобрить США низкими ценами на нефть, отметил Маллинсон.

Между тем ожидается, что ОПЕК и партнеры картеля заключат соглашение о сокращении добычи во второй день заседания в пятницу.

ОПЕК, вероятно, ограничит добычу “достаточно, чтобы цены достигли дна, и, возможно, немного восстановились, но я не думаю, что они хотят, чтобы цены вернулись к 80 долларам за баррель”, отметил Садад Аль-Хусейни, бывший исполнительный вице-президент нефтяной компании Saudi Arabian Oil, в настоящее время гендиректор Husseini Energy.

По словам Аль-Хусейни, ОПЕК “теперь намного сильнее, чем раньше, благодаря участию партнеров”, таких как Россия, с помощью которых доля картеля и его союзников на рынке выросла до примерно 50% с около 30%.

Заседание ОПЕК на этой неделе проходит на фоне изменения расстановки сил внутри картеля, ускорившегося с тех пор, как Саудовская Аравия два года назад объединила свои усилия с Россией, крупнейшим производителем нефти в мире, чтобы вернуть рынок к балансу.

В понедельник Катар заявил, что планирует выйти из ОПЕК в январе через 57 лет после вступления в картель, в который входят 15 членов. Между тем один из научно-исследовательских центров Саудовской Аравии недавно занимался изучением будущего нефтяных рынков в случае распада картеля, сообщил в прошлом месяце WSJ.

“ОПЕК в настоящее время нестабильна, — сказал Кристьян Малек, главный нефтяной аналитик JPMorgan по Европе и Ближнему Востоку. – Я полагаю, что ОПЕК останется объединенной и значимой, но в нее будет входить меньше стран – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак и, в какой-то мере, Россия”.