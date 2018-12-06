ВЕНА, 6 дек — ПРАЙМ. ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации в четверг.

В Вене в четверг прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой делегатов, решение об исключении для Ирана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ было камнем преткновения в обсуждении участников заседания.

"Мы все еще обсуждаем", — сказал аль-Фалих.

На вопрос, достигнуто ли решение по итогам заседания ОПЕК, министр ответил: "Пока нет".