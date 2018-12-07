МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Иран просит ОПЕК разрешить использовать уровень нефтедобычи страны за март или апрель в качестве базового для сокращения, при этом страны ОПЕК+ будут ориентироваться на уровень сентября-октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Вене, близкий к обсуждению ОПЕК+.

По словам источника, министр нефти Ирана Бижан Зангане обратился к ОПЕК с просьбой принять мартовский или апрельский уровень нефтедобычи Тегерана в качестве базового для возможного сокращения в рамках расширения сделки ОПЕК+.

Ожидается, что все 25 стран сократят добычу, ориентируясь на уровень сентября или октября в зависимости от их самого высокого показателя производства. Источник добавил, что при этом Тегеран настаивает на использовании своих более ранних показателей на уровне около 3,8 миллиона баррелей в день, когда на объем добычи не влияли санкции США против страны.