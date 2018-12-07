МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия выступает за сокращение своей добычи нефти максимум на 150 тысяч баррелей в день в первые три месяца 2019 года с возможностью пересмотра этого объема в дальнейшем, сообщил РИА Новости источник в Вене, знакомый с обсуждением сделки ОПЕК+. Иран просит ОПЕК использовать март или апрель как базовый для сокращения добычи

По словам источника, министр энергетики России Александр Новак пояснил ОПЕК и мониторинговому комитету ОПЕК+ (JMMC), что Россия надеется сокращать добычу нефти всего на 100-150 тысяч баррелей в день, поскольку в зимний сезон сокращать больше будет сложно.

"Москва предложила удерживать указанный объем сокращения в течение трех месяцев в 2019 году, а затем рассмотреть его сохранение или дальнейшее увеличение (объема сокращения — ред.) в зависимости от фундаментальных показателей рынка", — добавил источник.

Источники РИА Новости ранее на этой неделе говорили, что ОПЕК хочет убедить Россию сократить добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. А глава минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявлял, что за базовый месяц, от которого будет отсчитываться сокращение, стоить взять октябрь 2018 года. Добыча нефти в РФ в октябре 2018 года составляла 11,412 миллиона баррелей в день (на 465 тысяч баррелей больше уровня сделки ОПЕК+).

В Вене в четверг прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти и продолжит обсуждение. Оценка запасов нефти на крупнейшем месторождении США повышена в 2,5 раза

В пятницу в Вене пройдет заседание министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.