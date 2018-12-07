МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. На прошлой неделе впервые за много десятилетий США стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Еще 10 лет назад такой сценарий казался немыслимым.

Превращение США в нефтяного нетто-экспортера, очевидное по еженедельным данным Управления энергетической информации Минэнерго США, возможно, произошло лишь на время. Однако такая тенденция все же демонстрирует, что США все ближе к достижению "энергетической независимости", так как сланцевая революция превратила эту страну в одного из ведущих мировых производителей нефти, меняя структуру мирового рынка, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Хотя снижение зависимости от импорта нефти было в центре внимания администраций США еще со времен Джимми Картера, никто из президентов не ожидал столь бурного развития нефтедобычи внутри страны.

Со времен арабского нефтяного эмбарго, объявлявшегося 45 лет назад и приведшего тогда к скачку цен и сильному дефициту предложения, проблема обеспечения нефтью серьезно беспокоила власти США, поскольку этот энергоноситель жизненно важен для функционирования экономики. Однако широкое применение технологии гидроразрыва пласта позволило нарастить добычу в самых разных регионах, от Техаса до Аппалачей, и сократить зависимость от зарубежных источников нефти.

В настоящее время США являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа. На этой неделе ОПЕК на заседании в Вене снова рассматривает возможность сокращения добычи, и во многом такое решение связано с ростом производства нефти в США, превысившего 11 млн баррелей в день.

На неделе 24-30 ноября США экспортировали 3,2 млн баррелей нефти, а также 5,8 млн тонн различных нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и авиатопливо. Объем нефтяного экспорта превысил совокупный импорт, составивший в отчетном периоде 8,8 млн баррелей в день, что означает превращение США в нетто-экспортера нефти, впервые по крайней мере с 1973 года.

Хотя многие аналитики не ожидают, что такая ситуация будет продолжаться долго, она может повториться в 2019 или в 2020 году, согласно некоторым прогнозам. Добыча нефти и газа в США продолжает расти стремительными темпами, и десятки компаний тратят миллиарды долларов для строительства инфраструктуры по вывозу нефти, природного газа и других углеводородов. В основном экспорт такой продукции идет с техасского побережья Мексиканского залива.

Хотя "энергетическая независимость" – важная символическая цель уже для нескольких поколений американских политиков и топ-менеджеров, рыночные обозреватели по-прежнему указывают, что рынок нефти и газа имеет мировой масштаб, а различные участники рынка зависимы друг от друга.

"Ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что было 10 лет назад, когда мы беспокоились о том, что предложение нефти уже достигло пика", – рассуждает Брайан Янгберг, аналитик Edward Jones.

"Если бы не сланцевая революция, мир бы оказался в сложной ситуации. С таким ростом добычи, как у нас, мы теперь можем поставлять (углеводороды) по всему миру", – добавляет Янгберг.

США стали чистым экспортером природного газа в прошлом году. Еще 10 лет назад превращение этой страны в нетто-экспортера нефти или газа казалось немыслимым, так как добыча в США резко падала. Импорт нефти и нефтепродуктов в 2005 году вырос до рекордной отметки более 13 млн баррелей в день, а многие топ-менеджеры и политики готовились к масштабному ввозу природного газа.