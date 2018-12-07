ВЕНА, 7 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в пятницу заявила, что по-прежнему не уверена в возможности заключить соглашение о снижении добычи. Причем главным фактором возможной сделки может стать Россия, не являющаяся членом ОПЕК, сообщает Dow Jones.

В пятницу ОПЕК проводит заседание уже второй день подряд, чтобы разрешить проблемы, угрожающие обрушить нефтяные цены. Саудовская Аравия, фактический лидер ОПЕК, старается убедить Россию принять участие в существенном сокращении добычи, которое могло бы устранить усиливающийся избыток предложения на мировом рынке.

Прибыв на заседание ОПЕК, министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех отметил, что не уверен в возможности коалиции нефтедобывающих стран достичь соглашения о снижении производства нефти.

По прибытии на заседание в Вену министр энергетики России Александр Новак отказался дать комментарии о том, уверен ли он в достижении сделки.

На этой неделе консультации проходили непросто, так как Саудовская Аравия и Россия разошлись в подходах к сокращению предложения, рост которого уже привел к 30-процентному падению цен.

Степень влияния России на решения картеля может означать, что Саудовская Аравия теряет свое влияние в ОПЕК, отмечают делегаты картеля. Хотя Россия не является членом ОПЕК, саудиты настаивают на присутствии российской делегации на заседаниях.

Разногласия королевства и РФ касаются того, как распределять квоты на сокращение добычи. Ранее на этой неделе эти две страны вели жесткие споры, так как Россия предположила, что сократит добычу лишь на 100 000 баррелей в день, сообщили осведомленные источники.

Такой сценарий будет означать, что Саудовской Аравии придется сократить добычу в пять раз больше, чем России, несмотря на то, что обе страны добывают в среднем более 10 млн баррелей в день. Аль-Фалех попросил Новака проинформировать президента Владимира Путина о том, что российское предложение неприемлемо, сообщил осведомленный источник.

Кроме того, в четверг Саудовская Аравия не согласилась пойти на уступки для Ирана, Ливии, Нигерии и Венесуэлы, которые просили об освобождении от ограничения добычи, сообщили делегаты.

Между тем Саудовская Аравия хочет действовать осторожно, чтобы не испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

В Белом доме заявили, что будут поддерживать королевство несмотря на убийство саудовского диссидента и журналиста в стамбульском консульстве Саудовской Аравии, однако оказывают на Эр-Рияд давление во избежание роста цен. Саудиты “рассматривают возможность завуалированного сокращения добычи”, сказал один делегат, подразумевая, что об ограничениях производства нефти, возможно, не будет объявлено.

Между тем, как полагает один из саудовских нефтяных чиновников, отсутствие детализованного соглашения до сих пор сигнализировало о том, что королевство теряет контроль над принятием решений в ОПЕК.

“Возможно, впервые в истории ОПЕК саудиты теряют рычаги влияния, — отметил он. – Они не могут оказать давление на Россию, на США и вообще на кого-либо”.

Цены на нефть Brent недавно выросли примерно на 0,4%.