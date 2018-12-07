МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Заседание ОПЕК закончилось договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 миллиона баррелей в сутки, Россия согласилась на предложение ОПЕК, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

"Заседание закончилось с решением о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки", — передает агентство. Его источник уточнил, что планируется сокращение добычи нефти странами ОПЕК в 800 тысяч баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тысяч баррелей в сутки.

Делегат также отметил, что Иран освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, Блумберг сообщил со ссылкой на источник, что "Россия согласилась на предложения ОПЕК по снижению добычи".

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