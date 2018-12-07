ВЕНА, 7 дек — ПРАЙМ. Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 230 тысяч баррелей в сутки, заявил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Габдан.

"230 тысяч баррелей в день", — ответил он на соответствующий вопрос после заседания ОПЕК+.

Страны ОПЕК в рамках сделки ОПЕК+ сократят добычу нефти на 800 тысяч баррелей в сутки, остальные участники сделки — на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщил аль-Габдан.

По его словам, соглашение ОПЕК+ будет действовать с января 2019 года в течение шести месяцев. В апреле состоится следующая встреча министерского комитета ОПЕК+.

"Мы договорились сократить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки для ОПЕК и 400 тысяч баррелей в сутки — не ОПЕК, начиная с января в течение полугода", — сказал аль-Габдан по итогам заседания ОПЕК+.

"В апреле JMMC (министерский комитет ОПЕК+ — ред.) соберется и проанализирует сделку", — добавил министр.

По его словам, сокращение добычи нефти для ОПЕК составит 2,8%, для всех стран вне ОПЕК — 2% от уровня октября 2018 года.

Он также сообщил, что Саудовская Аравия по соглашению ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти примерно на 200 тысяч баррелей в сутки, уже сократила на 500 тысяч баррелей.