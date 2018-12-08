МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ ограничивает развитие частных компаний, а также несет риски для темпов экономического роста России. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. ОПЕК+ удалось договориться о снижении добычи нефти в 2019 году

"Снижение добычи в рамках решения ОПЕК+ — это временное решение и временная стабилизация цен. Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике", — заявил Кудрин.

"Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это (вызовет — ред.) снижение темпов экономического роста России", — добавил он.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

Из этого сокращения 800 тыс баррелей придется на страны картели ОПЕК. оставшиеся 400 тыс — на страны, не входящие в картель.

Россия по итогам соглашения сократит добычу на 228 тыс баррелей в день от уровня октября 2018 года.