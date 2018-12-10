МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Шарара (Sharara) приостановлена из-за протестов рабочих, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Добыча на ливийском нефтяном месторождении Шарара, крупнейшем в Северной Африке, была остановлена после того, как члены группировки "Стража нефтяных объектов" (Petroleum Facilities Guard) отключили насосы для откачки нефти из резервуаров", — сообщили источники.

Рабочие на месторождении потребовали от ливийского правительства улучшить соцобеспечение и медицинское обслуживание. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) заявляла, что группировка "Стража нефтяных объектов" угрожала рабочим и спровоцировала забастовку с целью остановить работу Шарары.

Добычей нефти на месторождении занимается совместное предприятие NOC и консорциума компаний, в который входят испанская Repsol, французская Total, норвежская Statoil и австрийская OMV. Производственная мощность месторождения составляет около 300 тысяч баррелей в сутки.