ВЕНА, 10 дек —ПРАЙМ. ОПЕК и группа нефтедобывающих стран во главе с Россией в пятницу достигли соглашения о существенном сокращении добычи, которое может ограничить рост избыточного предложения на мировом рынке.

Коалиция нефтедобывающих стран в составе ОПЕК и группы нефтедобывающих стран с участием России, согласно сделке, снизит добычу в совокупности на 1,2 млн баррелей в день. Так, страны ОПЕК сократят производство нефти на 800 000 баррелей в день, а группа во главе с Россией уменьшит добычу на оставшийся объем, отмечается в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

На фоне новостей об этом котировки фьючерсов на нефть Brent на ICE подскочили на 5,2% — до 63,11 доллара за баррель.

Заключенное соглашение показывает важность России как производителя нефти и ценность ее альянса с фактическим лидером ОПЕК – Саудовской Аравией. Ранее, в 2017 году, сотрудничество ОПЕК с группой нефтедобывающих стран, включая Россию, выразившееся в совместном масштабном сокращении добычи, уже помогло поддержать цены на нефть.

Обсуждение нефтяных вопросов без участия России и других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, было бы бессмысленным, заметил министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву после достижения договоренности сторон.

Однако альянс Саудовской Аравии с Россией означает уступку картелем части своего влияния. "ОПЕК, или, точнее говоря, Саудовская Аравия, почти шесть десятилетий была самым главным нефтяным поставщиком. Однако теперь она, похоже, не может принять решения без согласия России, не говоря уже о рисках вызвать гнев президента США", – отметил Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates Ltd.

До достижения соглашения на прошлой неделе Саудовская Аравия и Россия вели долгие переговоры о том, как распределить бремя сокращений добычи, чтобы остановить 30-процентное падение цен. Влияние, которое теперь Россия имеет на решения картеля, может означать уменьшение роли королевства, полагают делегаты ОПЕК. Хотя Россия не является членом картеля, саудиты настаивали на участии Москвы в последних совещаниях.

Согласно окончательному соглашению, Россия сократит добычу на 230 000 баррелей в день, чуть меньше, чем Саудовская Аравия, которая уменьшит производство нефти на 250 000 баррелей в день. При этом ОПЕК предоставляет Ирану, Ливии, Венесуэле и Нигерии освобождение от сокращения добычи ввиду экономических проблем в этих странах.

Партнерство ОПЕК и России "теперь похоже на гражданский брак", говорит один из чиновников картеля.

"Коалиция не может принимать решения без Саудовской Аравии или России. А Россия – это сильный партнер", – добавляет он.

На прошлой неделе переговоры России и Саудовской Аравии начались с разногласий по поводу распределения квот на снижение добычи. Расхождения усугубились после того, как Россия сообщила о готовности сократить добычу лишь на 100 000 баррелей в день, согласно осведомленным источникам.

В этом случае Саудовской Аравии пришлось бы снижать добычу в пять раз больше, чем России, хотя каждая из этих стран добывает более 10 млн баррелей в день. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех попросил своего российского коллегу Александра Новака проинформировать президента РФ Владимира Путина о том, что российское предложение неприемлемо, сообщил источник.

Согласно российскому источнику, Новаку пришлось вылететь в Россию для встречи с Путиным. Когда в пятницу Новак вернулся в Вену, он встретился с Аль-Фалехом, который ради этого пропустил два часа на заседании ОПЕК. Оба министра также провели телефонные переговоры со своими правительствами. Как сообщил один из чиновников ОПЕК, после этого успокоившийся Аль-Фалех вернулся в комнату заседания ОПЕК.

Аль-Фалеху удалось заключить сделку с Россией. Однако еще предстояло достичь консенсуса среди стран, не входящих в ОПЕК, а странам картеля нужно было договориться о предоставлении четырем членам ОПЕК освобождения от квотирования добычи.

Последнее заседание ОПЕК прошло на фоне кризиса этой организации, история которой насчитывает почти 60 лет. Некоторые менее крупные производители нефти обеспокоены тем, что их голоса стали меньше значить в последние два года, когда сформировался альянс картеля и России. Так, Катар, один из сравнительно небольших производителей нефти в ОПЕК, заявил о выходе из этой организации.

Источник сообщил, что именно отношения Эр-Рияда и Москвы стали ключевой причиной такого решения Катара.

Некоторые страны ОПЕК также обеспокоены тем, что Саудовская Аравия в своих решениях слишком зависит от президента Дональда Трампа, который поддерживает королевство, несмотря на убийство журналиста Джамала Хашогги саудовскими спецслужбами.

По словам Аль-Фалеха, окончательное решение о сокращении добычи не было вызвано политическими факторами. "Президент Трамп объявил о своей энергетической политике: он хочет роста нефтегазовой отрасли США. Надеюсь, мы сможем расти вместе, помогая рынкам идти умеренным путем", – заключил саудовский министр.