МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия в рамках сделки ОПЕК+ планирует снизить добычу нефти в январе на 50-60 тысяч баррелей в сутки, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"График сокращения нефтедобычи по месяцам уже есть. Он предусматривает плавное постепенное снижение нефтедобычи в соответствии с договоренностями. Мы рассчитываем, что в январе будет минимум снижена добыча где-то на 50-60 тысяч баррелей в сутки", — сказал он.

"Цели снижения добычи ставятся, как и ранее — сокращение запасов. В последнее время запасы 8 недель росли. Поэтому ставятся те же цели — таргетирование запасов, чтобы они не росли выше, чем 5-летний средний уровень", — добавил Новак.

Он также подтвердил, что намерен уже в декабре обсудить с российскими компаниями распределение объемов сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. "До конца этого года", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.