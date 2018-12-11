МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Газпром нефти" получила лицензии на разведку и добычу нефти на Северо-Вайском и Средневайском участках в ХМАО, сообщает компания.

Участки находятся в Кондинском районе ХМАО и занимают площадь 502 и 211 квадратных километров соответственно. Согласно данным государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, суммарные извлекаемые запасы нефти обоих участков оцениваются в 1,467 миллиона тонн нефти (С1+С2). Начальные геологические запасы – в 81,9 миллиона тонн нефти. Срок действия лицензий — до 2043 года, включая пять лет на геологоразведку.

"Газпромнефть-Хантос" (дочернее общество "Газпром нефти") получил лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородов Северо-Вайского и Средневайского участков в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", — говорится в сообщении.

Ранее на данных участках были построены три поисково-оценочные скважины и проведены сейсморазведочные работы 2D, по итогам которых были открыты одноименные нефтяные месторождения — Северо-Вайское и Средневайское. Новые активы прилегают к Западно-Зимнему лицензионному участку, на котором компания "Газпромнефть-Хантос" в 2017 году открыла месторождение имени Александра Жагрина.

"Газпромнефть-Хантос" была создана в 2005 году и является одним из основных добывающих активов "Газпром нефти". В задачи предприятия входят геологоразведка и эксплуатация месторождений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области.