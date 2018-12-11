МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. По предварительным данным Главного таможенного управления КНР, поставки нефти китайским потребителям в ноябре в очередной раз превысили рекордную отметку в 10 млн барр./сут.

Импорт нефти в Китай в прошлом месяце достиг исторически максимального объема – 10,43 млн барр./сут., что на 8,5% больше, чем в ноябре 2017 года. Предыдущий рекорд был установлен в октябре 2018 года, когда объем импорта составил 9,61 млн барр./сут. Значительное увеличение импорта объясняется ростом закупок сырья китайскими независимыми НПЗ, которые стремятся полностью использовать квоты на ввоз нефти из-за рубежа в текущем году.

Всего в январе-ноябре 2018 года импорт нефти в Китай достиг 418,11 млн тонн (9,17 млн барр./сут.) Уже сейчас можно с уверенность говорить, что в этом году импорт нефти в Китай вновь достигнет рекордного объема. За весь прошлый год китайские компании закупили за рубежом 421 млн тонн (8,43 млн барр./сут.).

НЕЗАВИСИМЫЕ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСТ

В ноябре независимые компании продолжали увеличивать объемы закупок нефти за рубежом в связи с запуском в эксплуатацию ряда новых предприятий, крупнейшими из которых являются НПЗ в Даляне и Чжоушане, принадлежащие Hengli Group и Zhejiang Petrochemical соответственно.

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На НПЗ в Даляне, мощностью 400 тыс. барр./сут., планируется проведение пуско-наладочных работ, на предприятии в Чжоушане, мощностью так же 400 тыс. барр./сут., запускаются в эксплуатацию несколько производственных установок.

Оба НПЗ покупают нефть на Ближнем Востоке, а не в соседних странах – прежде всего в России. По сообщениям участников рынка, нефть у соседей покупают только государственные компании, которые заключили долгосрочные договоры.

По данным агентства Refinitiv Oil Research and Forecast, принадлежащие независимым компаниям НПЗ купили за рубежом 8,57 млн тонн (1,94 млн барр./сут.) нефти в ноябре.

Роль независимых компаний в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Китая растет благодаря политике Пекина, направленной на поддержку предприятий реального сектора экономики. Два месяца назад китайские власти увеличили квоту на покупку нефти для независимых нефтепереработчиков в 2019 г на 42% по сравнению с этим годом – до 202 млн т (4,06 млн барр./сут.).

ИРАН С РЫНКА НЕ УШЕЛ

В ноябре китайские компании возобновили импорт сырья из Ирана, получив "разрешение в порядке исключения" от США на покупку 360 тыс. барр./сут. в течение 180 дней. Вашингтон планировал ужесточение санкций против Тегерана с 4 ноября 2018 года. При этом, США угрожали наложить санкции не только на Иран, но и на страны, которые откажутся прекратить экономическое сотрудничество с Исламской республикой.

По сообщениям участников рынка, в прошлом месяце крупнейшая китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec, которая планировала отказаться от импорта нефти из Ирана из-за американских санкций, возобновила закупки иранской нефти.

Китайская CNPC, вложившая миллиарды долларов в разработку иранских месторождений, также покупала сырье в Иране в прошлом месяце. По мнению экспертов, в декабре CNPC может увеличить закупки иранской нефти до 2 млн барр. – в два раза больше, чем обычный ежемесячный объем поставок.

Подводя итоги за прошлый месяц, президент Ирана Хасан Роухани сообщил о провале санкций США, направленных на полное прекращение экспорта нефти из Исламской республики. "Я хочу открыто сказать народу, экспорт нашей нефти после 4 ноября стал значительно больше, чем до 4 ноября. Сегодняшний доклад министерства нефти также обнадеживает", — сказал Роухани.

CNPC и Sinopec готовы импортировать в декабре 360 тыс. барр./сут. – весь объем, который разрешает закупать Вашингтон, поскольку китайские компании получили очень привлекательные предложения на покупку нефти от National Iranian Oil Company (NIOC). Ожидается, что в следующем году поставки иранской нефти в Китай существенно превысят объем, установленный Вашингтоном, несмотря на возможное обострение в отношениях с США.

"РОСНЕФТЬ" РАБОТАЕТ НА КИТАЙ

Основным российским поставщиком нефти на китайский рынок является подконтрольная государству "Роснефть". Эта компания является монопольным экспортером трубопроводной нефти из России в Китай. Поставки осуществляются по трубопроводу Сковородино-Мохе – отводу от магистрального нефтепровода ВСТО, и через Казахстан по трубопроводу Атасу – Алашанькоу. "Роснефть" также отгружает нефть в Китай согласно долгосрочным контрактам из терминала Козьмино – конечного пункта ВСТО. В этом году объем поставок российской компании в Китай составит до 50 млн тонн нефти – в основном сорта ВСТО. Поставки "Роснефти" в Китай превышают экспорт компании в западном направлении.

В ноябре во время российско-китайского энергетического форума "Роснефть" заключила с государственной компанией ChemChina контракт на поставку 2,4 млн тонн в течение одного года. Также было подписано соглашение с Hengli Group о сотрудничестве в разных областях, включая трейдинг нефтью и нефтепродуктами. Заключить долгосрочный контракт на поставку нефти с частной Hengli Group не удалось.