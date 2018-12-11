МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз по средней цене североморской нефти марки Brent в 2018 году до 71,4 доллара за баррель с 73,12 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

В 2019 году ведомство прогнозирует среднюю цену нефти Brent на уровне 61 доллара за баррель против оценки предыдущего месяца в 71,92 доллара за баррель.

Прогноз EIA по средней цене на нефть марки WTI на 2018 год понижен до 65,18 доллара с 66,79 доллара за баррель в ноябрьском прогнозе. На 2019 год ведомство прогнозирует среднюю стоимость марки в 54,19 доллара за баррель, в ноябре прогноз составлял 64,85 доллара.