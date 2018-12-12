МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах на уровне 60-65 долларов за баррель, следует из презентации крупнейшего российского банка, презентованной на Дне аналитика Сбербанка.

В августе Сбербанк прогнозировал среднюю цену нефти Urals в 2018 году на уровне 67 долларов за баррель, в 2019 и 2020 годах — 62 доллара.

Минэкономразвития РФ прогнозирует цену на нефть Urals в 2018 и 2019 годах на уровне 69,6 доллара и 63,4 доллара за баррель соответственно, в 2020 году цена на нефть ожидается на уровне 59,7 доллара за баррель.

Банк России в базовом прогнозе ожидает среднюю цену на нефть марки Urals в 2019 году на уровне 63 доллара за баррель, в 2020 году на уровне 55 долларов за баррель.