МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ирак увеличил нефтедобычу на месторождении Халфайя (Halfaya) на юге станы на 100 тысяч баррелей в сутки, до 370 тысяч баррелей в день, пишет агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.

Добыча выросла после завершения строительства нового нефтеперерабатывающего завода, сказал агентству глава нефтяной госкомпании Missan Oil Аднан Ноши (Adnan Noshi).

Добычей нефти на месторождении занимаются китайская CNPC (оператор), малайзийская Petronas, французская Total и иракская Missan Oil. Оценочный запас нефти месторождения — около 4,1 миллиарда баррелей.

В ноябре министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан сообщал, что страна ожидает мощности нефтедобычи на уровне 5 миллионов баррелей сырья в сутки в 2019 году, в то время как средний объем экспорта достигнет примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, Ирак планирует нарастить экспортные мощности до 8,5 миллиона баррелей в сутки в "ближайшие годы" после модернизации энергетической инфраструктуры.