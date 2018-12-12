МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году до 11,33 миллиона баррелей в сутки с 11,24 миллиона, в 2019 году — до 11,44 миллиона баррелей в сутки с 11,24 миллиона, говорится в декабрьском докладе организации.

При этом ОПЕК повысила прогноз по добыче в РФ в четвертом квартале 2018 года на 360 тысяч баррелей в день — до 11,55 миллиона баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в РФ в 2017 году составила 11,17 миллиона баррелей в сутки.

"Предварительный объем добычи нефти в России в ноябре составил 11,57 миллиона баррелей в сутки, снизившись на 40 тысяч баррелей по сравнению с прошлым месяцем… в октябре был поставлен новый постсоветский рекорд в 11,61 миллиона баррелей нефти в сутки. Следовательно, прогноз добычи нефти в РФ в четвертом квартале 2018 года был пересмотрен в сторону увеличения", — говорится в докладе ОПЕК.

Ожидается, что в 2019 году добыча в РФ будет расти за счет разработки новых месторождений. Однако на фоне последней корректировки уровней добычи в рамках сделки ОПЕК+ добыча в РФ должна быть снижена примерно на 230 тысяч баррелей нефти в день с уровня октября в первом полугодии следующего года.

"В результате в следующем году добыча в РФ, вероятно, вырастет на 110 тысяч баррелей в сутки, до среднего уровня в 11,44 миллиона баррелей", — заключает ОПЕК.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.