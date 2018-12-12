МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах, говорится в декабрьском докладе организации.

Так, ОПЕК ожидает роста спроса в 2018 году на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире ожидается на уровне в 98,79 миллиона баррелей в сутки, что соответствует ноябрьской оценке.

Организация отмечает, что ожидается рост спроса в США и незначительное увеличение в Европе, тогда как спрос на нефть в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократится.

ОПЕК также сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне предыдущей оценки в 1,29 миллиона баррелей в сутки. Отмечается, что снижение спроса в Китае будет компенсировано ростом в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Таким образом, среднегодовой спрос на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит 100,08 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.