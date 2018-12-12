МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Кувейт близки к возобновлению использования нефтяного месторождения на спорной территории, причем посредником выступили США. Об этом сообщил DOw Jones осведомленный источник.

В спорной зоне находятся крупные залежи нефти, которые будут разрабатываться в период, когда США рассматривают возможность отмены исключений, сделанных для некоторых покупателей иранской нефти, а ОПЕК+ намерена сократить добычу.

Уже много месяцев Вашингтон пытался посодействовать сделке Саудовской Аравии и Кувейта по использованию богатого месторождения на спорной территории между двумя странами, в так называемой "нейтральной зоне". Эти месторождения, на которых в среднем можно добывать 500 000 баррелей в день, были закрыты три года назад из-за споров о землепользовании и экологических разрешениях.

После того как Саудовская Аравия ввела блокаду Катара, обвиняя эмират в сотрудничестве с “братьями-мусульманами”, следующим объектом санкций мог стать Кувейт. Последняя страна, имеющая тесные связи с “братьями-мусульманами”, превратила вопрос о разрешениях на ведение добычи в политический. В результате министерство иностранных дел Кувейта, а не министерство энергетики, стало самым ярым противником любых соглашений о возобновлении добычи в спорной зоне, согласно осведомленным источникам.

Между тем сопротивление министерства иностранных дел Кувейта ослабло после того как Госдепартамент США обещал в будущем гарантировать безопасность страны, отмечают осведомленные источники.

“Мы продолжаем содействовать достижению соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией о возобновлении добычи в разделенной нейтральной зоне”, — сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Согласно осведомленным источникам, если это соглашение будет заключено, добыча возобновится в 1-м квартале. В Chevron Corp., ведущей добычу на одном из этих месторождений, отметили, что “готовы возобновить работу, когда придет время”. Один из чиновников США в среду заявил, что “недавно был проведен анализ готовности (инфраструктуры), были проверены все элементы".