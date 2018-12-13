МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 и 2019 годах на уровне 1,3 миллиона баррелей и 1,4 миллиона баррелей в сутки соответственно, говорится в декабрьском докладе агентства.

Таким образом, спрос на нефть в мире в нынешнем году достигнет 99,2 миллиона баррелей в сутки, а в следующем — 100,6 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА резко понизило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году — на 415 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз понижен в связи с новой сделкой стран ОПЕК+ по сокращению добычи, согласно которой 10 не входящих в ОПЕК стран обязались снизить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Таким образом, суммарное предложение на рынке нефти от всех стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году должно достигнуть 61,9 миллиона баррелей в сутки.