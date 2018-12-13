МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. РФ сыграла ключевую роль в заключении соглашения ОПЕК+, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Россия, очевидно, сыграла центральную роль в посредничестве при заключении сделки, проведя двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться соглашению ОПЕК+. Группа из 24 стран договорилась встретиться в апреле, задолго до окончания срока действия соглашения, и, вероятно, в преддверии любых изменений в политике США по действию разрешений на экспорт нефти из Ирана", — говорится в докладе.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

В своем докладе МЭА понизило прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2019 году с 11,89 миллиона баррелей до 11,7 миллиона баррелей в сутки.

Прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2018 году снижен на 10 тысяч баррелей в сутки — до 11,54 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в ноябре незначительно снизилась по сравнению с октябрем, до 11,37 миллиона баррелей в сутки, что на 420 тысяч баррелей в сутки выше ноября 2017 года.

"Ожидается, что добыча нефти в РФ продолжит рост в течение 2019 года с вводом в эксплуатацию новых месторождений", — говорится в докладе.