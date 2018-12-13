МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти стран ОПЕК в ноябре выросла на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, до 33,03 миллиона- баррелей в сутки, в основном за счет показателей в Саудовской Аравии и ОАЭ, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Рекордный уровень добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, а также рост добычи в Нигерии, Ираке, Кувейте и Ливии привели к суммарному росту ноябрьской добычи ОПЕК на 965 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем (базовый уровень июньских договоренностей ОПЕК+ о возвращении к 100% уровню выполнения сделки — ред.)", — также отмечается в докладе.

Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигла исторического рекорда в 11,06 миллиона баррелей в сутки, показав наибольший рост из всех стран ОПЕК, говорится также в докладе МЭА.

"В процессе выполнения договоренностей (ОПЕК+ — ред.) по наращиванию добычи, Саудовская Аравия продемонстрировала (в ноябре — ред.) наибольший рост добычи, которая увеличилась на 410 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении, до 11,06 миллиона баррелей в сутки — исторический рекорд", — говорится в докладе.