МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США за последние десять лет снизили чистый импорт нефти более чем в три раза, став совсем недавно нетто-экспортерами этого сырья, при этом поставки нефти из Соединенных Штатов вскоре вполне могут создать конкуренцию на многих рынках, считает Международное энергетическое агентство (МЭА) в декабрьском докладе.

"Согласно управлению энергетической информации (министерства энергетики США — ред.), на неделе, завершившейся 30 ноября, США стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов — впервые с 1991 года. Конечно, цифра в 211 тысяч баррелей в сутки скромная, но даже если она окажется единичным случаем, то долгосрочный тренд все же ясен", — пишут эксперты МЭА.

"С начала 2018 года по сегодняшний день чистый импорт нефти США в среднем составил 3,1 миллиона баррелей в сутки. Десять лет назад, до сланцевой революции в США, эта цифра составляла 11,1 миллиона баррелей в сутки", — добавляет агентство.

"И поскольку рост добычи нефти в США неустанно растет, то чистый импорт будет сокращаться, при этом экспорт будет увеличиваться, создавая конкуренцию на многих рынках, включая страны, которые на прошлой неделе встречались в Вене (участники ОПЕК+ — ред.)", — резюмирует МЭА.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%, но уже в ноябре решила вновь поменять стратегию, задумавшись о возвращении к сокращению добычи.

По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.