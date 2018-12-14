МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Поставки нефти на Антипинский НПЗ группы "Новый поток" возобновлены в полном объеме, как и на Афипский НПЗ, которым она управляет, говорится в комментарии группы.

"В период 13-14 декабря, после завершения процесса оформления ПАО "Сбербанк" кредитных линий Антипинскому НПЗ и Афипскому НПЗ, управление которыми осуществляет группа компаний "Новый Поток", в полном объеме были возобновлены поставки нефти на оба предприятия", — говорится в комментарии.

Отмечается, что в дополнение к ранее предоставленным Сбербанком кредитным средствам в 5,5 миллиарда рублей, были выделены 23,5 миллиарда рублей, из которых 10 миллиардов направлены Антипинскому НПЗ, 13,5 миллиарда – Афипскому НПЗ. Таким образом, общий объем предоставленных Сбербанком кредитных средств составил 29 миллиардов рублей.

"В настоящее время на обоих заводах разработаны меры и реализуются мероприятия для максимальной загрузки технологических мощностей с целью выполнения производственной программы декабря. Все поставки потребителям продукции как Антипинского НПЗ, так и Афипского НПЗ будут нормализованы в кратчайшие сроки", — сказано в комментарии.

Сбербанк — крупнейший кредитор группы "Новый поток". В начале октября банк сообщил, что представителей группы Сбербанка планируется включить в органы управления группы. В ноябре банк дважды одобрял дополнительные лимиты финансирования Антипинскому НПЗ (всего на 14,5 миллиарда рублей): на выпуск аккредитивов на закупку нефти и для оборотного финансирования. В начале декабря банк сообщил, что может предоставить дополнительный оборотный капитал для оптимизации работы Антипинского и Афипского НПЗ.