МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" переизбрал своим председателем первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова, говорится в сообщении компании.

"По итогам заседания совета директоров, его председателем избран Павел Федоров, заместителем председателя – Андрей Шишкин", — сказано в сообщении.

В пятницу акционеры "Башнефти" на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров, включив в него двух новых членов — экс-главу Башкирии Рустэма Хамитова и исполняющего обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олега Полстовалова.

Остальные восемь членов совета были переизбраны из прежнего состава. Это первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, вице-президент "Роснефти" Елена Завалеева, вице-президент "Роснефти" по коммерции Отабек Каримов, вице-президент "Роснефти" по переработке Дидье Касимиро, руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, вице-президент по охране труда и экологии "Роснефти" Кристоф Неринг, советник президента "Роснефти" Артем Пригода и президент "Башнефти" Андрей Шишкин.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.