МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Банк России снизил прогноз средней цены нефти марки Urals на 2018 год до 70 долларов за баррель с 72 долларов за баррель, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

При этом, в базовом сценарии ЦБ ожидает в 2019 году снижения цен на нефть до 55 долларов за баррель, в 2020-2021 годах цена будет сохранена вблизи этого уровня. Сценарий с высокими ценами на нефть предполагает в 2019-2020 годах 75 долларов за баррель.

Минэкономразвития РФ прогнозирует цену на нефть Urals в 2018 и 2019 годах на уровне 69,6 доллара и 63,4 доллара за баррель соответственно, в 2020 году цена на нефть ожидается на уровне 59,7 доллара за баррель.