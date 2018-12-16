МЕХИКО, 16 дек /ПРАЙМ/. Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex.

План был представлен в нефтедобывающем штате Кампече, сообщает Pemex. "С помощью вмешательства мексиканского правительства будет спасено самое важное предприятие страны, которое превратится в национальный рычаг развития", – приводит компания заявление своего нового генерального директора Октавио Ромеро Оропеса.

По словам Оропесы, план предполагает выход на уровень производства 2,48 миллиона баррелей в сутки в среднем к 30 ноября 2024 года. Сейчас Pemex добывает всего лишь 1,73 миллиона баррелей. Для этого предполагается как можно быстрее разведывать и начать разрабатывать открытые нефтяные поля, обеспечивая им наивысший коэффициент добычи.

Глава Pemex сообщил также, что правительство планирует в обозримом будущем предложить несколько контрактов подрядчикам в нефтяной отрасли. По его словам, предполагаются контракты для создания инфраструктуры морских месторождений, включающие в себя строительство морских платформ, их транспортировку и установку, строительство трубопроводов.

Также речь идет о бурении скважин подрядчиками "под ключ", когда ответственность за своевременную сдачу скважины и ее согласованную стоимость остается на подрядчике или консорциуме. Pemex со своей стороны будет отвечать за разработку и контроль услуг.

Гендиректор Pemex сообщил, что 15 января 2019 года будут подписаны контракты на создание инфраструктуры, а 31 января – на бурение скважин. Аналогичным образом будут заключены два контракта на создание морской производственной инфраструктуры.

Ранее президент Лопес Обрадор заявил, что объявляется перерыв на три года в проведении новых нефтяных тендеров, которые начались как результат запуска энергореформы в стране в 2013 году. Тогда частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики впервые за десятилетия с 1938 года. В то же время президент отметил, что действующие в стране нефтяные контакты для иностранных компаний отменены не будут.

По словам Лопеса Обрадора, Pemex будет больше инвестировать в нефтедобычу, а в ближайшие дни начнется бурение новых скважин, и будет восстановлена работа тех, в которых ранее бурение было отменено.