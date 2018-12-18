МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россия сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки в рамках договоренностей ОПЕК+ в течение трех месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В течение первого квартала, в течение трех месяцев", — ответил Новак на соответствующий вопрос.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.