МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия снижает прогноз добычи нефти на 2019 год. По словам главы Минэнерго Александра Новака, на данный момент прогноз — 555-556 млн тонн, однако он может быть понижен до 552 млн тонн.

Это происходит на фоне решения ОПЕК+, которая 7 декабря договорилась о сокращении добычи суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки начиная с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в организацию. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в течение первого квартала.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ОПЕК

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, озвученный Новаком прогноз вполне реалистичен. "Однако причина снижения – не только и не столько решения ОПЕК+. Добыча в Западной Сибири, которая является основным регионом, падает уже много лет, и в ближайшее время ситуация не изменится. Если раньше объемы возмещались хотя бы из Восточной Сибири (Ванкор), то и эти месторождения сейчас вышли на плато и не дают прироста. В последние пару лет спад компенсировали средние и малые месторождения, но теперь и их может не хватить", — объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

После кризиса 2014-2015 годов на фоне изменения цен на нефть и санкций никто не вкладывался в новые проекты. Теперь они не входят в эксплуатацию и, соответственно, не могут заместить падающие объемы. Как следствие, спад добычи – это новая реальность, в которой нам придется жить, уверен эксперт.

При этом он напомнил, что новые договоренности ОПЕК+ отталкиваются от исторических максимумов добычи. Как раз в начале ноября РФ начала наращивать объемы, которые были призваны заместить на рынке находящийся под американскими санкциями Иран. Таким образом, решение о сокращении не повлияет существенным образом на уровень добычи в РФ.

НЕ ПОСЛЕДНЕЕ СОКРАЩЕНИЕ

В свою очередь, аналитик компании "Финам" Алексей Калачев полагает, что России, возможно, придется согласиться на еще большие объемы снижения нефтедобычи.

"Очевидно, что соглашение ОПЕК+, заключенное в декабре, не смогло переломить ситуацию. Для этого объемы снижения недостаточны", — уверен он.

Дело в том, что темпы роста спроса отстают от темпов роста нефтедобычи. Опасность замедления мировой экономики, и особенно возможное замедление роста экономики Китая, который является вторым после США по объемам импортером нефти, могут продавить цену ниже.

Видимо, уже в начале года мониторинговому комитету ОПЕК+ придется пересматривать параметры сделки в сторону большего снижения нефтедобычи. При этом речь не идет об обвальном падении, все в пределах средних значений предыдущих месяцев.

Это необходимо, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. По сути, пора начинать мониторить ситуацию на постоянной основе и создавать для этого в рамках ОПЕК+ постоянно действующие органы и механизмы, считает Калачев.

НЕФТЯНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Существенного влияния на российскую экономику и мировые цены на нефть снижение добычи не окажет, уверены эксперты. До сих пор России удавалось находить оптимальное соотношение между ценой нефти и объемами добычи, констатировал представитель "Финам". Управляемое снижение курса рубля позволяет максимизировать нефтегазовые доходы бюджета, и не исключено, что этот механизм будет также использован в следующем году.

"Плюс-минус 3 миллиона тонн в год ни на чем не отразятся", — согласен Юшков. Доходы бюджета будут зависеть, в первую очередь, от мировых котировок на "черное золото", то же касается и состояния нефтяной отрасли. Проблемы никуда не денутся, и корректировать их придется, исходя из текущей ситуации, и не надеясь на то, что добыча вырастет "вдруг".

Другой вопрос – насколько в будущем РФ сумеет удержаться хотя бы на уровнях 545-550 млн тонн нефти в год. В целом снижение добычи было очевидно еще с начала 2000-х годов, однако тогда был расчет на дорогую нефть и нормальные отношения с западными компаниями, которые могли прийти на наши месторождения со своими технологиями.

Речь идет, прежде всего, о добыче шельфовых и трудноизвлекаемых запасов. Однако антироссийские санкции ударили как раз по этим проектам, и развивать их мы сейчас не можем.

ПЕРЕСМОТР ВОЗМОЖЕН?

По словам Новака, в течение года ситуация может меняться в зависимости от решений, которые примет ОПЕК+ с учетом происходящего на нефтяном рынке. Аналитики не исключают, что текущий прогноз Новака может быть пересмотрен как в сторону падения, так и в сторону увеличения.

"Если нефть подешевеет, то добывать ее будут меньше, закроются нерентабельные месторождения. Это добавит объем сокращения. Напротив, если цена вырастет, то вступят в строй новые проекты, изначально запланированные на более поздний срок, а действующие увеличат добычу. Тогда и общий объем увеличится", — рассуждает Юшков.

Однако, по его мнению, ждать возвращения к ранее обозначенным Минэкономразвития 555-556 млн тонн можно будет не раньше 2020 года, когда начнет действовать налог на добавленный доход. Он будет стимулировать открытие новых месторождений и рост добычи на старых, и нерентабельные месторождения станут рентабельными. Пока же прогноз Новака ближе к истине, заключил эксперт.