МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Россия в октябре 2018 года заняла второе место по объему нефтедобычи с показателем в 10,654 миллиона баррелей в сутки, мировое лидерство по-прежнему у США, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, США в октябре добывали в среднем 11,142 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 10,642 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи в России, по данным организации, снизился по сравнению с сентябрем на 1,04%, в США — на 2,9%, в Саудовской Аравии — увеличился на 1,33%.

Экспорт нефти Саудовской Аравии в октябре в месячном выражении вырос на 3,6%, до 7,701 миллиона баррелей в сутки, США — на 6,52%, до 2,254 миллиона баррелей в сутки. По данным организации, в октябре Россия экспортировала 5,125 миллиона баррелей в сутки.

Переработка на НПЗ США сократилась в октябре на 3,82% к предыдущему месяцу, до 16,336 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 7,2% по сравнению с сентябрем, до 2,815 миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ осталась практически на уровне прошлого месяца и составила 5,861 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — остался на уровне сентября в 4,46 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 1,6%, до 3,889 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в октябре снизился на 7%, до 1,92 миллиона баррелей в сутки, добыча уменьшилась на 0,3%, до 1,951 миллиона баррелей в сутки.