МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в ноябре, по предварительным данным, вырос на 22 тысячи баррелей в день, или на 1,2%, по сравнению с окончательными данными за октябрь, составив 1,88 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 2,9% ниже прогноза организации на уровне 1,936 миллиона баррелей в день.

Согласно итоговым данным за октябрь, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,857 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в ноябре составил 1,5 миллиона баррелей нефти в день, что на 3,9% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 351 тысячу баррелей в сутки, а конденсата — 29 тысяч баррелей в сутки.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в ноябре газа составил 340,8 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 6,5% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.