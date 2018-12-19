МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 декабря, уменьшились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 441,5 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов на 2,4 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 439,6 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сохранилась на уровне 11,6 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,1 миллиона баррелей — до 40,5 миллиона.

Запасы бензина при этом выросли на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 230,1 миллиона баррелей. Ожидалось увеличение на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 119,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,6 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране сократился на 0,4 миллиона баррелей, до 649,1 миллиона баррелей.