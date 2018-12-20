МОСКВА, 20 дек – ПРАЙМ. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК, Organization of Petroleum Exporting Countries — OPEC) появилась в 60-х годах XX века в результате объединения крупнейших нефтедобывающих стран.

В настоящее время в ОПЕК входят 15 государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар (выйдет из организации 1 января 2019 года), Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Россия не является членом ОПЕК.

Штаб-квартира картеля расположена в Вене.

ИСТОРИЯ ОПЕК

Решение о создании ОПЕК было принято по инициативе Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы на конференции в Ираке в сентябре 1960 года. К этим странам впоследствии присоединились еще 10 государств: Катар (1961 г), Индонезия (1962 г), Ливия (1962 г), ОАЭ (1967 г), Алжир (1969 г), Нигерия (1971 г), Эквадор (1973-1992 гг), Габон (1975-1994 гг), Ангола (2007 г), Конго (2018 г).

Прежде мировой нефтяной рынок контролировал картель "Семь сестер", в который входили British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco. Данное объединение выступало за снижение цен на "черное золото", что было обусловлено ростом издержек на нефтяную ренту. Это явилось импульсом, приведшим к созданию ОПЕК — государства-учредители поставили перед собой цель получить контроль над своими собственными природными ресурсами, а также снизить влияние "Семи сестер".

В первую очередь был учрежден Секретариат ОПЕК, который располагался в Женеве, затем в 1965 году переехал в Вену. В 1968 году на заседании ОПЕК приняли Декларацию о нефтяной политике, в которой было отражено право государств на осуществление контроля над национальными природными ресурсами.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Главными целями создания ОПЕК стали:

— обеспечение ценовой стабильности на рынке нефти;

— защита интересов государств-членов организации;

— обеспечение стабильности доходов от продажи нефти государствам-членам ОПЕК;

— разработка стратегии добычи и продажи нефти.

Таким образом, организация стран-экспортеров нефти, прежде всего, преследует цель единой защиты собственных экономических интересов. Она положила начало межгосударственным регулированиям в энергетической сфере.

Полноправным членом организации может быть либо государство-основатель, либо страна, чья заявка на прием была одобрена конференцией, в которую входят все участники картеля.

Каждая страна, экспортирующая нефть в значительных объемах и имеющая интересы, схожие с интересами государств-членов ОПЕК, может стать полноправным членом этой организации только в том случае, если ее принятие будет одобрено большинством голосов всех членов ОПЕК.

Дважды в год проводятся встречи министров энергетики и нефти государств-членов ОПЕК, необходимые для оценки международного рынка нефти и прогноза его развития на ближайшее время. Во время таких встреч принимаются решения о действиях, необходимых для стабилизации мирового рынка — либо о сокращении, либо увеличении объема добычи нефти, в соответствии с изменениями спроса на рынке.

После создания ОПЕК баланс сил был изменен, а роль регулятора нефтяного рынка постепенно перешла к странам-участницам картеля.

Государства-члены ОПЕК контролируют более 60% мировых нефтяных запасов. На их долю приходится около 40% от всемирной добычи нефти и 40% мирового экспорта нефти.

ОПЕК+

В 2016 году из-за рухнувших цен на нефть страны ОПЕК и крупнейшие независимые нефтепроизводители договорились сбалансировать рынок. На основании этих договоренностей появляется ОПЕК+, в которую вошли, в том числе, Россия, Мексика, Оман, Казахстан, Азербайджан, Бахрейн, Судан.

В конце 2016 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году и возможности вернуться к сокращениям добычи.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В результате действий государств-членов ОПЕК в 1973 году цена барреля нефти выросла на 450% — с $2,59 до $11,65. Именно так арабские страны решили применить "нефтяное оружие" против Америки и других стран, которые поддержали Израиль в ходе его конфликта с Сирией и Египтом. Энергетический кризис, последовавший после этого, был самым крупным в истории. После него многие страны приступили к созданию своих собственных стратегических нефтяных запасов.

Хотя ОПЕК и влияет на цену нефти, но не устанавливает ее. Мировые цены на нефть формируются в результате торгов на трех основных биржах: Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE Futures), Singapore Exchange (SGX).