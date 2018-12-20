МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ в пятницу опубликует целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения, чтобы внести ясность по параметрам сделки на фоне снижения цен на нефть, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

При этом страны-члены ОПЕК будут сокращать добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как обозначалось ранее, сообщает Блумберг со ссылкой на делегатов в странах ОПЕК. Целевой уровень сокращения добычи нефти для Саудовской Аравии будет установлен на уровне 10,311 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, страна должна будет сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

"Когда ОПЕК и партнеры согласовали сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей, они не уточняли конкретных цифр сокращения каждой из 24 стран. Переход к большей открытости произошел на фоне снижения цен на нефть до минимальных значений за год на фоне скептического отношения рынка к тому, удастся ли сделке предотвратить появление переизбытка нефти в следующем году", — пишет Блумберг.

Мировые цены на нефть в четверг днем падают примерно на 4%, нефть марки Brent уже опускалась в цене ниже 55 долларов за баррель впервые с 19 сентября 2017 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,51% — до 55,23 доллара за баррель. Стоимость WTI опускалась на 3,47%, до 46,5 доллара.

При этом в среду нефть обеих марок кратковременно подскакивала в цене более чем на 3%, корректируясь после падения вторника на 5%. В четверг цены снова ушли в пике. На рынке сохраняются опасения переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.