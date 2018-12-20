МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ОПЕК+ в первом полугодии сократит добычу нефти на 2,65% от уровня октября 2018 года, при этом все страны ОПЕК сократят добычу на 3%, а не входящие в организацию страны — не менее чем на 2%, а Азербайджан и Оман — даже на 2,5%, следует из опубликованного агентством Блумберг документа организации. Что нужно знать об ОПЕК

Согласно таблице с данными о сокращении добычи, 24 страны-участника ОПЕК+ сократят добычу нефти на 1,195 миллиона баррелей в сутки — до 43,874 миллиона баррелей в сутки. При этом страны ОПЕК сократят добычу на 812 тысяч баррелей в сутки — до 25,937 миллиона баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизят добычу нефти на 383 тысячи баррелей в сутки — до 17,937 миллиона баррелей в сутки.

Сокращение добычи нефти для большинства стран отсчитывается от уровня октября 2018 года, исключение составляют Кувейт и Азербайджан (ведут отсчет от сентября), а также Казахстан, который будет считать сокращение добычи нефти от ноября.

Наибольшие объемы сокращения добычи будут приходиться на РФ, Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и Кувейт. Россия при этом должна сократить добычу на 230 тысяч баррелей в сутки — до 11,191 миллиона баррелей. Министр энергетики РФ Александр Новак называл цифру в 228 тысяч баррелей в сутки. Он говорил, что этого показателя РФ сможет достичь в течение первого квартала 2019 года. ОПЕК+, санкции и пустые скважины. Что вынуждает РФ сокращать нефтедобычу

Саудовская Аравия должна сократить добычу нефти на 322 тысячи баррелей в день — до 10,311 миллиона баррелей в день, Ирак — на 141 тысячу баррелей в день, до 4,512 миллиона баррелей, ОАЭ — на 96 тысяч баррелей в сутки, до 3,072 миллиона баррелей в сутки, Кувейт — на 85 тысяч баррелей в сутки, до 2,724 миллиона баррелей в сутки.

Существенный объем сокращения придется и на Нигерию, которая получала исключение из первой сделки ОПЕК+. Страна в течение полугода должна держать уровень добычи в 1,685 миллиона баррелей в сутки, сокращение составит 53 тысячи баррелей в сутки. При этом целевые показатели для Ливии и Ирана, которые также были исключены из предыдущего сокращения добычи, в таблице не приводятся. ОПЕК+ не сформировала цель по добыче нефти и для Венесуэлы.

Остальные страны ОПЕК сократят добычу нефти менее чем на 50 тысяч баррелей в сутки: Ангола — на 47 тысяч баррелей, до 1,481 миллиона баррелей в сутки, Алжир — на 32 тысячи баррелей, до 1,025 миллиона баррелей в сутки, Эквадор — на 16 тысяч баррелей в сутки, до 508 тысяч баррелей в сутки, Конго — на 10 тысяч баррелей, до 315 тысяч баррелей, Габон — на 6 тысяч баррелей, до 181 тысяч баррелей, Экваториальная Гвинея — на 4 тысячи баррелей, до 123 тысяч баррелей.

Среди стран вне ОПЕК наибольшее сокращение добычи придется на Азербайджан и Оман, они сократят производство нефти на 2,5% от уровня сентября и октября 2018 года соответственно. Азербайджан сократит добычу на 20 тысяч баррелей в сутки, до 776 тысяч баррелей в сутки, Оман — на 25 тысяч баррелей в сутки, до 970 тысяч баррелей в сутки. Значительное сокращение придется на Мексику и Казахстан — по 40 тысяч баррелей в сутки, до 1,977 миллиона баррелей и 1,860 миллиона баррелей в сутки соответственно. Малайзия должна сократить добычу на 15 тысяч баррелей в сутки, до 612 тысяч баррелей в сутки, Бахрейн — на 5 тысяч баррелей в сутки, до 222 тысяч баррелей, Бруней и Южный Судан — на 3 тысячи баррелей в сутки каждый, до 128 тысяч и 129 тысяч баррелей соответственно. Судан сократит добычу на 2 тысячи баррелей в сутки, до 72 тысяч баррелей в сутки.