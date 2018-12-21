МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия в рамках договоренностей ОПЕК+ сократит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, это точная цифра, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"228, это точная цифра", — прокомментировал Новак информацию СМИ о том, что снижение добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+ составит 230, а не 228 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.