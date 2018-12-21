МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2018 году рассчитывает увеличить добычу углеводородов на 2% — более чем до 285 миллионов тонн нефтяного эквивалента, говорится в пресс-релизе российской нефтяной компании.

"На основании предварительных результатов деятельности ожидается, что в 2018 году добыча углеводородов вырастет на 2% год к году и превысит 285 миллионов тонн нефтяного эквивалента", — говорится в сообщении.

Также "Роснефть" сообщила, что розничная реализация нефтепродуктов на внутреннем рынке в 2018 году вырастет на 12%.